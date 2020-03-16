Kocaeli'de 48 adet tarihi eseri satmaya çalışan şahıs gözaltına alındı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda satılmak üzere Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu düşünülen 48 parça tarihi eser ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze Eskihisar Mahallesi’nde bir şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla şahsı içinde bulunduğu aracı durdurarak gözaltına aldı. Şahsın aracında yapılan aramalarda Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu düşünülen 2 adet toprak gözyaşı şişesi, 2 adet toprak kandil, 2 adet kırık cam gözyaşı şişesi, 1 adet yüzük, 8 adet metal obje ve 28 adet tarihi sikke ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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