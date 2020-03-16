Büyükşehir Belediyesi ‘Kocaeli Anne Şehir’ sağlıklı yaşam programına katılan annelere aile içi iletişim eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ‘Kocaeli Anne Şehir’ sağlıklı yaşam programına katılan annelere yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda programa katılan annelere yönelik aile içi iletişim, iletişim engelleri ve bu engelleri ortadan kaldırmak için neler yapmalıyız konularını kapsayan eğitim verildi.

Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi Anne Şehir Spor Salonu katılımcı üyelerine yönelik gerçekleştirilen eğitime konuşmacı olarak Psikolog Gamze Koç katıldı. Çocuklarda iletişimde emir kiplerinin kullanılmaması gerektiğini de ifade eden Psikolog Koç, “Çocuğunuzun yapmasını istediğiniz davranışı emir kipleriyle; ödevini bitir, yemeğini ye, televizyonu kapat gibi cümleleri söylemek yanlış. Bu durumun çocukta davranışı yapma biçiminde değişkenlik gösterir. Çocuğa korku yoluyla gözdağı ya da sürekli öğüt vermenin, çözüm önerileri getirmenin çocuk adına düşünmenin sağlıksız bir iletişim örneği. İletişim engellerini ortadan kaldırabilmek için, her şeyin en temelinde mutlaka çocuğumuzu sevmemiz gerekiyor. Sevgiden kasıt ise çocukla verimli vakit geçirebilmek, ortak faaliyetlerde bulunabilmek onun dinlendiğini, önemsendiğini ona hissettirebilmekten geçiyor” dedi.

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