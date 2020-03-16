Tarihi eserler için müşteri ararken yakalandı

Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, elinde bulunan tarihi eserleri satmak isteyen Y.P. jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Operasyonda 43 tarihi eser ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar Mahallesi´nde Y.P.´nin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları Y.P.´yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Y.P.'nin aracında yapılan aramada 2 toprak gözyaşı şişesi, 2 toprak kandil, 2 kırık cam gözyaşı şişesi, 1 yüzük, 8 metal obje ve 28 tarihi sikke olmak üzere 43 tarihi eser ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.P., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN
2020-03-16 12:22:47
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