Gebze parklarındaki ağaçlara bahar bakımı

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Gebze Belediyesi temizlik ekipleri bahar temizliği kapsamında budama çalışması yaptı.

Gebze Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde ağaç budama çalışmaları yaptı. Bahar temizliği kapsamında Mart ayının başlarında çalışmalara başlayan ekipler, kaldırım üzerindeki ağaçların elektrik tellerine değen, kavşaklarda bulunan lambaların ve mobese kameralarının görüş açısını kapatan dalları budayarak olası tehlikelere karşı önlem aldı.

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