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Başkan Söğüt, dezenfekte çalışmalarını inceledi

İHA

İlçe genelinde devam eden dezenfekte çalışmalarını inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Biz üzerimize düşen tedbirleri alıyoruz, vatandaşlarımız da bu konuda dikkatli ve tedbirli olmalı" dedi.

Başkan Söğüt, dezenfekte çalışmalarını inceledi

İlçe genelinde devam eden dezenfekte çalışmalarını inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Biz üzerimize düşen tedbirleri alıyoruz, vatandaşlarımız da bu konuda dikkatli ve tedbirli olmalı” dedi.
Körfez Belediyesi Koronovirüse karşı önlemler almaya devam ediyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçe genelinde devam eden Kamu binaları, okullar, yaşam alanları, camiler, otobüsler ve yolcu duraklarının ilaçlanması gibi dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi. Sağlık Bakanlığının almış olduğu önemli ve güçlü kararlar sayesinde Türkiye'de çok az sayıda vak'a olduğunu söyleyen Söğüt, “Bunun çoğalmaması için ülke olarak, millet olarak bizler de gerekli önlemleri alıyoruz. Bu anlamda özellikle kamu binaları, vatandaşlarımızın uğrak yeri olan parklar, duraklar, halk otobüsleri ve yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarımız hızla devam etmekte. Bu konuda sadece bizlerin alacağı önlem ve tedbirler yeterli olmayacaktır. Burada virüsle mücadelede herkese ve her bireye de önemli görevler düşüyor. Toplum olarak, millet olarak bu hastalığı birlikte gerekli tedbir ve önlemleri aldığımızda aşmış olacağız. Gerek Sağlık Bakanlığımıza gerekse Büyükşehir Belediyemize bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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