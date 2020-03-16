Diş ağrısına evde üretilen çözümler dişlerin canlılığını kaybetmesine neden oluyor Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dentist Batuhan Türker: “Dişleri karbonatla fırçalamak aşınmalar ve daha çabuk renklenmeye neden oluyor”

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Batuhan Türker, diş ağrısını önlemek için kullanılan alkol, kolonya ve benzeri ürünlerin ağız dokusunda yanıkların oluşmasına ve dişlerin canlılığını kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Medical Park Gebze Hastanesi’nden Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dentist Batuhan Türker diş problemleri yaşayan hastaların ağrı ve tedavi sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar ve yapılan yanlışlıklar hakkında önemli bilgiler aktardı. İlk olarak diş taşlarının temizlenmesinin dişler arasında boşluk oluşturduğu yönündeki yanlışlıklara dikkat çeken Türker, “Düzenli ve doğru fırçalama diş taşı oluşumunu engeller ancak oluşmuş taşların diş hekimi tarafından temizlenmesi gerekir. Dişlerin arasını açan diş taşlarıdır. Taşların temizlenmesi değildir” dedi.



“Dişleri karbonatla fırçalamak aşınmalar ve daha çabuk renklenmeye neden oluyor”

Yaptığı açıklamalarda diş çekiminde gücün değil, tekniğin önemli olduğunu vurgulayan Türker, kadınerkek diş hekimi ayrımının yanlış olduğunu vurguladı. Tedavi sürecinde kan sulandırıcı kullanan hastanın doktoruna sorularak diş çekiminin yapılabileceğini bilgisine de yer veren Türker, kararın doktor tarafından verilmesi gerektiğini ifade etti. “Dişlerinizi fırçalarken görülen kanamalar, diş eti hastalıklarının ve bazı sistemik hastalıkların habercisidir. Mutlaka diş hekimine başvurulmalıdır” ifadelerine yer veren Türker, diş taşlarının temizlenmesinin önemine dikkat çekerek, Diş taşları diş ve diş etinde birikerek diş etinin çekilmesine neden olur. Desteğini kaybeden diş sallanmaya başlar. Diş taşı temizliği diş hekimleri tarafından yapılırsa minenin zedelenmesine neden olmaz. Diş taşı temizliği diş ve diş eti altındaki diş taşlarının, plakların ve lekelerin giderilmesidir. Diş beyazlatma; dişlerin mine yüzeyine çeşitli jeller uygulayarak diş renginin birkaç ton açılabilmesini sağlayan bir işlemdir. Dişleri karbonatla fırçalamak, beyazlatma etkisi gösterse de dişlerin yüzeyinde aşınmalar ve daha çabuk renklenmeye yatkın yüzeyler oluşturmaktadır” diye konuştu.



‘Evde üretilen çözümler dişlerin canlılığını kaybetmesine neden oluyor’

Düzenli diş kontrolü yaptırmanın önemine dikkat çeken Türker, birçok hastanın dişlerinin ağrımaya başladığında diş hekimine başvurduğunu ve bu tutumun yanlış olduğunu belirtti. Dişin ağrımaya başlamasının çürüğün sinirlere ulaştığını ve bu durumun da tedavi sürecini zorlaştırdığını belirten Türker, düzenli kontrolle çürümenin önlenebileceğini kaydetti. Hastaların diş ağrısına evde çözüm üretmeye çalışmasının da dişe ve ağza zarar verebileceğini dile getiren Türker, hastanın çözüm üretmek için kullandığı alkol, kolonya, sarımsak gibi ürünlerin ağız dokusunda yanıkların oluşmasına ve dişlerin canlılığını kaybetmesine neden olduğunu söyledi.



“Dişlerinizle ilgilenmeyi bırakmayın”

Kurallara uygun olarak hazırlanıp kaplanmış dişlerin çürüme olasılığı, sağlam dişlerin çürüme olasılığıyla eşit olduğunu söyleyen Türker, protezin tutuculuğu için çok önemli olan kancaların dişleri çürütüp, zarar vermemesi için kaplama yapılan dişlere uygulanmasının daha doğru olduğuna da dikkat çekti. Kalıtsal çürüklerin iyi bir bakımla çözülebileceğini de belirten Türker, “Kalıtım çürükleri etkileyen faktörlerden biri olsa da iyi bir ağız bakımı ve düzenli diş hekimi kontrolünde olmak, oluşacak sorunları önceden çözecektir. Bu sebeple ‘Anne ya da babamda çürük var nasıl olsa benim dişlerim de çürür’ diye düşünüp dişlerinizle ilgilenmeyi bırakmayın. Diş bakımınıza özen gösterin” şeklinde konuştu.



‘Süt dişlerini sürekli çekilmemeli’

Yirmilik dişlerin çekilmesi gerektiği yönündeki yanlış bilgiler konusunda da açıklamalar bilgilendirmelerde bulunan Türker, bütün yirmilik dişlerin çekilmesine gerek olmadığını, çürük, enfeksiyon odağı, çenede yer bulamayıp yanındaki dişleri çürüten ve kaymaya neden olan yirmilik dişlerin çekilmesi gerektiğini belirtti. Henüz düşme zamanı gelmemiş olan süt dişlerinin tedavi edilmemesi veya çekilmesinin sürekli dişlenmede bozukluklara, dişlerde çapraşıklıklara neden olacağını söyleyen Türker, çocuk diş sağlığına dişlerin sağlıklı gelişimi açısından özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti.



“Hamile kadınların, doktoru ile görüşülüp diş tedavisi kontrollü olarak yapılabilir”

Dişlerin çekilmek yerine anestezi altında doğru bir şekilde yapılan kanal tedavileri ile kurtarılabileceğini de aktaran Türker, kanal tedavilerinin dişin uzun süre kullanılması ve ağızda sağlıklı kalmasını sağladığını belirtti. Son olarak hamilelik sürecinde diş tedavisinde dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Dentist Batuhan Türker, “Acil olan tedaviler hamileliğin her döneminde özellikle 36 ay arasında, hastanın kadın doğum doktoru ile görüşülüp, kontrollü olarak yapılabilir. Hamilelikte hormonal değişiklikler nedeniyle diş etinde problemler oluşabilir. Düzenli fırçalama ve hekim kontrolü ile diş etlerindeki değişimler kontrol altına alınabilir” ifadelerini kullandı.

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