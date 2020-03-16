Kocaeli'de 1279 gümrük kaçağı gözlük ele geçirdi

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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´de polisin operasyonu ile gümrük kaçağı 1279 adet gözlük ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin gümrük kaçağı gözlük satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. V.B. gözaltına alınırken, satışa çıkardığı 1279 adet gümrük kaçağı gözlüğe el konuldu. V.B. hakkında `Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu´ kapsamında adli işlem yapıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-03-16 17:50:06



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