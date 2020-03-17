(Özel) Şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Fırsatçılara tepki gösteren esnaf, 400 kiloluk kolonyayı bedava dağıtmaya başladı

Türkiye’de korona virüsü vak'alarının ortaya çıkması ile birlikte vatandaşlar tedbir amaçlı dezefektan ürünlere yöneldi. Kocaeli’de bir esnaf bu durumu fırsat çevirenlere tepki olarak elinde bulunan 400 kiloluk kolonyayı ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Türkiye’de korona virüsü vak'alarının ortaya çıkması ile birlikte vatandaşlar tedbir amaçlı dezefektan ürünlere yöneldi. Antibakteriyel ıslak mendil, sabun ve dezenfektanların yanı sıra özellikle etil alkol içeren kolonya satışlarında artış meydana geldi. Kocaeli’de 9 yıldır kozmetik ürün satışı yapan Behnur Belek isimli esnaf, bu durumu fırsata çevirenlere inat elinde bulunan 400 kiloluk kolonyayı ücretsiz dağıtmaya başladı.



“Herkesin ihtiyacını giderelim istedik”

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Behnur Belek, “3 gün önce bu kararı aldık. Elimizde 400 kiloya yakın bir kolonya stoğumuz vardı. Ben kuaför toptancısıyım. Kuaförlere satıyorum ben bunu. Ben bunu bidon bazında verip para kazanmaktansa herkes ulaşsın istedim. Kolonyaya ulaşamayan insanlar var. Dükkanımıza gelen insanlarda gördük. Herkesin ihtiyacını giderelim istedik”



“Fırsatçılara inat olarak bunu başlattık”

Fırsatçılara inat olarak böyle bir karar aldıklarını söyleyen Belek, “Biz bunu reklam olarak düşünmedik. Biz hayır olarak girdik bu işe ama sosyal medyada paylaşmaya başlamışlar. Bazı insanlar aramaya başladı. Duygusundan ağlayan insan gördüm ben. Böyle insanlar var mı diye. Evet, var. Allah razı olsun kendisinden de. Herkesin böyle duyarlı olmasını istiyoruz. Biz bunu fırsata dökenlere inat başlattık zaten. Herkesin birbirine yardımcı olmasını istiyoruz. Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bunu birbirimize yardımcı olarak ne kadar kısa zamanda çözebiliriz onun mücadelesi içerisinde olmamız gerekiyor.”



“Umarım bütün insanlar böyle yapar”

Şaban Özyurt isimli bir vatandaş, “Gebze’de böyle bir duyarlı vatandaşımız olduğu için tebrik ediyorum. Küresel bir problemde böyle duyarlı oldukları için teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığı Türkiye’deki tüm esnaf kardeşlerimize de tavsiye ediyorum. Allah hayırlı müşteriler nasip etsin” dedi. Nail Al isimli vatandaş ise, “Allah abimizden razı olsun. Çok güzel bir şey yapmış. Umarım bütün insanlar böyle bir şey yapar. Dünya çok zor durumda. Böyle değerli abilerimiz başımızdan eksik olmasın” ifadelerini kullandı.

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