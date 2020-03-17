İzmit'te yurt dışından gelecekler için yurt hazırlandı

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Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) İZMİT´te bulunan, Kredi Yurtlar Kurumu´na (KYK) bağlı öğrenci yurtları, yurt dışından Türkiye´ye gelecekler için hazırlandı.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü´ndeki öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, KYK'ya bağlı başka yurtlara transfer edildi. Dezenfekte çalışmaları yapılan yurtlar, yurt dışından gelecekler için hazırlandı. Yurt dışından gelecek vatandaşların 14 gün boyunca yurtlarda konaklayarak, gözetim altında kalmaları sağlanacak.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-03-17 10:58:31



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