İzmit'te yurt dışından gelecekler için yurt hazırlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İzmit'te yurt dışından gelecekler için yurt hazırlandı

DHA

İzmit'te yurt dışından gelecekler için yurt hazırlandı


Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) İZMİT´te bulunan, Kredi Yurtlar Kurumu´na (KYK) bağlı öğrenci yurtları, yurt dışından Türkiye´ye gelecekler için hazırlandı.
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü´ndeki öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, KYK'ya bağlı başka yurtlara transfer edildi. Dezenfekte çalışmaları yapılan yurtlar, yurt dışından gelecekler için hazırlandı. Yurt dışından gelecek vatandaşların 14 gün boyunca yurtlarda konaklayarak, gözetim altında kalmaları sağlanacak.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2020-03-17 10:58:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karşılıksız çekle firmaları milyonlarca TL dolandıran çeteye operasyon: 18 gözaltı Şahısların 4 milyon 200 bin TL değerinde malzemeyi depolarda sakladıkları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Karşılıksız çekle firmaları milyonlarca TL dolandıran ...
İmar toplantısı, Koronavirüs önlemlerinden dolayı ertelendi
YEREL HABERLER İmar toplantısı, Koronavirüs önlemlerinden dolayı ...
(Görüntülü) İzmit'te yurtdışından gelecek olanlar için yurt hazırlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İzmit'te yurtdışından gelecek olanlar ...
Başkan Hürriyet’ten Korona toplantısı
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet’ten Korona toplantısı
Başiskele’de ‘Sıfır Atık Seferberliği’ çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele’de ‘Sıfır Atık Seferberliği’ çalışmaları ...
(Özel) Şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Fırsatçılara tepki gösteren esnaf, 400 kiloluk kolonyayı bedava dağıtmaya başladı
YEREL HABERLER (Özel) Şişesini getirene bedava kolonya ...
İzmit’te virüse karşı, güvenlik tedbirlerini arttırdı
YEREL HABERLER İzmit’te virüse karşı, güvenlik tedbirlerini arttırdı
Kocaeli'de aranan 29 kişi uygulamada yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de aranan 29 kişi uygulamada yakalandı
Kocaeli'de 1279 gümrük kaçağı gözlük ele geçirdi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 1279 gümrük kaçağı gözlük ele geçirdi
Başkan Şayir, vatandaşları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Başkan Şayir, vatandaşları bilgilendirdi
İzmit Belediyesi kütüphane mülakatına girmeye hak kazanan isimleri açıkladı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi kütüphane mülakatına girmeye hak ...
Samsunlu kadın basketçilerden Başkan Hürriyet’e büyük ilgi
YEREL HABERLER Samsunlu kadın basketçilerden Başkan Hürriyet’e büyük ...
Kartepe’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kartepe’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Kocaeli’de kent merkezi araçlarla dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de kent merkezi araçlarla dezenfekte ediliyor
Çayırova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Çayırova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Gebze Belediyesi huzur evini dezenfekte etti
YEREL HABERLER Gebze Belediyesi huzur evini dezenfekte etti
Kocaeli´de caddeler koronavirüse karşı ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Kocaeli´de caddeler koronavirüse karşı ilaçlanıyor
Kocaeli’de koronavirüs nedeni ile kriz masası kuruldu Kocaeli’de kent meydanları ve duraklara dezenfektanlar yerleştirilecek
YEREL HABERLER Kocaeli’de koronavirüs nedeni ile kriz masası ...
(Görüntülü) Kocaeli'de caddeler koronavirüse karşı ilaçlanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli'de caddeler koronavirüse karşı ...
(Görüntülü) Kocaeli'de zincirleme kaza 5 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli'de zincirleme kaza 5 yaralı
Kocaeli'de 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada
YEREL HABERLER Kocaeli'de 5 kişinin yaralandığı zincirleme kaza ...
Kocaeli’de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı Halk otobüsündeki yolcuların kaza anında yaşadıkları panik kamerada
YEREL HABERLER Kocaeli’de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı Halk ...
Diş ağrısına evde üretilen çözümler dişlerin canlılığını kaybetmesine neden oluyor Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dentist Batuhan Türker: “Dişleri karbonatla fırçalamak aşınmalar ve daha çabuk renklenmeye neden oluyor”
YEREL HABERLER Diş ağrısına evde üretilen çözümler dişlerin ...
Toplu taşıma araçlarında koronovirüs temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Toplu taşıma araçlarında koronovirüs temizliği ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X