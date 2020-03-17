Karşılıksız çekle 4 milyon 200 milyon liralık ürün aldılar

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde karşılıksız çeklerle 4 milyon 200 bin TL´lik ürün aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 18 kişiden, 7´si tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze´de devraldıkları ve çeklerin kontrol edildiği sistemde `güvenilir´ olarak kayıtlı bulunan şirketler üzerinden karşılıksız çekle malzeme alımı yapanlara yönelik Kocaeli ve İstanbul´da düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Karşılıksız çeklerle alınan ürünlerin 7 depoda tutulduğu belirlendi. Depolarda elektrik malzemelerinden, ahşap ürünlere kadar birçok ürün ele geçirildi. Karşılıksız çekle 4 milyon 200 bin TL´lik ürün aldıkları belirlenen 18 kişi adliyeye sevk edildi. 7 kişi tutuklanırken, 1 kişi ev hapsi cezasına çarptırıldı. 3´ü adli kontrolle olmak üzere, 10 kişi ise serbest bırakıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-03-17 12:18:26
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