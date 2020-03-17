Körfez zabıtası fiyatları denetliyor

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle talebin arttığı hijyen ve gıda ürünlerinde yapılan haksız fiyat artışının önüne geçmek için denetimler yapıyor.

Koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmesinin ardından özellikle hijyen ve gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışının önüne geçmek amacıyla Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki marketlerde denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelinde satış yapan marketlerde inceleyen ekipler, özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleriyle uzun ömürlü gıdaların bulunduğu rafları gezerek, fiş ve fatura kontrolleri yaptı. Ekipler, fahiş fiyat konusunda şüphe duyan vatandaşların belediyeye telefonla şikayette bulunmaları konusunda uyardı.

Ekipler ayrıca kent merkezinde polis, kırsal alanda da jandarma ekipleri ile birlikte genelgede belirtilen tiyatro, sinema, gösteri merkezi, nişandüğün salonu, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi gibi umuma açık istirahat yerlerinin faaliyetleri durdurulması kararı çerçevesinde kent genelindeki iş yerlerinin karara uyup uymadığını kontrol etti.

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