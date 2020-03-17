Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli´deki yurtlara yerleştirilecek (2)



HER ODADA 1 KİŞİ KALACAK

Kocaeli´de yurtdışından gelen vatandaşların karantinaya alınması için toplam 2 bin 56 oda kapasiteli 4 öğrenci yurdu boşaltılarak hazırlandı. Normal şartlar altında 2, 3 ve 4 kişilik odalardan oluşan yurtlardaki her odaya 1 kişinin yerleştirileceği öğrenildi. Hazırlanan odaların içerisinde ise tek kullanımlık sabun, şampuan, diş macunu, diş fırçası, havlu ve terlik gibi yaşam malzemeleri yerleştirildi. Ayrıca, karantinadaki kişilerin odalarından çıkmamaları için Kızılay tarafından günde 3 öğün olarak hazırlanan yemek tabakları odalarına götürülecek.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-03-17 20:21:20



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