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Başkan Hürriyet’ten siyasi partilerle korona virüs zirvesi

İHA

Tün dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında İzmit'te sıkı tedbirler uygulayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, alınan tedbirleri ve doğru bilgileri vatandaşla paylaşmak, virüsle mücadelede ortak akılla hareket etmek için siyasi partilerin İzmit temsilcilerini makamında ağırladı.

Başkan Hürriyet’ten siyasi partilerle korona virüs zirvesi

Tün dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında İzmit’te sıkı tedbirler uygulayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, alınan tedbirleri ve doğru bilgileri vatandaşla paylaşmak, virüsle mücadelede ortak akılla hareket etmek için siyasi partilerin İzmit temsilcilerini makamında ağırladı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüsle mücadele kapsamında siyasi partilerin İzmit temsilcileriyle İzmit Belediyesi Makam Toplantı Salonunda bir araya geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde yayılma emareleri gösteren korona virüse karşı, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan ve İzmit Kaymakamlığı kanalıyla iletilen mücadele yöntemlerinden bahseden Başkan Hürriyet, belediye olarak korona virüse karşı uygulanan tedbirleri anlattı.
Uygulanan tedbirler kadar, doğru bilgi paylaşımının da önemine dikkat çeken Başkan Hürriyet, “Korona virüs tedbirlerini konuşmak, bu denli hassas bir konuda birlikte hareket etmek, halkımızı bilinçlendirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirleri vatandaşlarımızla yanlışsız şekilde paylaşmak için siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldik. Alınacak önlemlerin toplumun her kesimine ulaşması çok önemli.
Bu kentte yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını korumak hepimizin vazifesi. Bu konuda sizlerin de aynı hassasiyeti taşıdığına inanıyorum. Bu korona virüse karşı da hep birlikte mücadele ederek, halkı en iyi şekilde bilinçlendirerek İzmit'imizi koruyacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Hürriyet İzmit Belediyesinin tüm imkanlarıyla korona virüsle mücadeleyi, en üst seviyede ve kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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