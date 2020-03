Akçaray’da korona virüs önlemleri artırılarak devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, tramvayla yolculuk eden yolcuların temiz ve hava kalitesi yüksek bir ortamda seyahat edebilmeleri için klima temizliklerini 7 güne indirdi.

UlaşımPark, son zamanlarda dünya genelinde yayılan korona virüs sebebiyle birçok önlem alarak vatandaşların tramvayda daha temiz ve daha hijyenik bir ortamda seyahat etmesini sağlıyor. Bu kapsamda Akçaray tramvaylarını her gün temizleyen ve dezenfekte eden UlaşımPark ekipleri, yolcuların temiz ve hava kalitesi yüksek bir ortamda seyahat edebilmeleri için klima temizliklerini de planlı ve sürekli olarak gerçekleştiriyor.

Her hafta polen filtresi değişiyor

UlaşımPark’ın işletmesini yürüttüğü Akçaray tramvaylarında temizliğe üst düzeyde önem veriliyor. Akçaray hattında çalışan 18 tramvayda bulunan 360 polen filtresi 15 günde değişiyorken, Türkiye’de de görülen korona virüs vakalarından sonra alınan önlemlerle birlikte 7 günde bir değişmeye başladı. Bu sayede araç içerisinde herhangi oluşabilecek kötü hava koşulları önlenirken vatandaşların huzurlu ve güvenli yolculuk etmesi sağlanıyor.

Ultraviole ile dezenfekte

Tramvaylarda son teknoloji temizlik sistemi kullanılıyor. Havalandırmaların içerisine yerleştirilen ultraviole lamba sistemi ile dezenfekte çalışması yapılıyor. Mor ötesi ışık teknolojisi ile havadaki bakteri ve mikroorganizmalar filtre edilerek yolcuların seyahat ettikleri kabinlere gelmeden yok ediliyor.

Her gün dezenfekte ediliyor

Akçaray tramvayları vatandaşların sterilize edilmiş bir ortamda seyahat etmesi için her gün detaylı olarak dezenfekte ediliyor. İç ve dış olarak temizlenen tramvaylarda en çok temas edilen noktalar özellikle titizlikle temizleniyor. Tutamaklar, düğmeler, koltuklar, koltuk başlıkları, camlar ve zemin temizlik çalışmaları her gün gerçekleştiriliyor. Gün içerisinde de temizlik ekipleri tarafından en çok temas edilen noktalar teker teker temizleniyor.

