'Koronavirüs var' diyerek tahliye istediler



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde, göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan faciayla ilgili davada 5´i tutuklu 14 kişinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık avukatları, koronavirüs nedeniyle müvekkillerinin risk altında olduğunu öne sürerek, tahliyelerini talep etti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında, 21 Eylül 2017'de göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi´nde 5´i tutuklu 14 sanık hakkında 10'u çocuk 24 kişinin boğularak ölümüne sebep oldukları iddiasıyla `olası kasıtla öldürmek´ ve `göçmen kaçakçılığı yapmak´ suçlarından 484 yıl 6´şar aydan, 613 yıl 4´er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülmesine bugün devam edildi. Duruşma koronavirüs önlemleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Cahit Uzun, İshak Ulubay, Hüseyin Akar ve Hüseyin Karakoç´un avukatları müvekkillerinin koronavirüs nedeniyle ağır risk altında bulunduklarını söyleyerek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesine ve tutuklu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-03-18 14:40:18



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