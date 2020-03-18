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Balcı: Olağanüstü durumda dahi ekmeksiz kalınması söz konusu değil

DHA

Balcı: Olağanüstü durumda dahi ekmeksiz kalınması söz konusu değil


Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Olağanüstü tedbirlerin artması durumunda dahi vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum söz konusu değil" dedi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, ülkede görülen koronavirüs vakalarının ardından fırıncı esnafı tarafından alınan tedbirleri açıklamak amacıyla Kocaeli Fırıncılar Odası binasında basın toplantısı düzenledi. Türkiye´deki fırınların kapasitesinin yüzde 25´i oranında çalıştığını söyleyen Balcı, olağanüstü tedbirlerin artması durumunda vatandaşların ekmeğe ulaşması noktasında sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.
'EKMEĞİN DAHA HİJYENİK OLMASI İÇİN TEDBİRLER ARTIRILDI'
Ekmeğin hijyenik üretimi konusunda tedbirlerin artırıldığını söyleyen Balcı, "Ülkemizde baş gösteren koronavirüs nedeniyle ilgili bakanlıklarımız olağanüstü tedbirler almış durumda. Bizim de gıda ile iştigal ettiğimiz bakanlık olarak Tarım Bakanlığı, bu konuda gerekli çalışmaları yapmış durumda. Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak halkımızın temel gıdası olan ekmeği üreten iş yerlerimizde hijyen tedbirlerinin olağanüstü olması için odalarımıza genelge gönderdik. Bugüne kadar hijyenik bir şekilde üretilen ekmeğin daha hijyenik olması için tedbirlerin 3 kat, 4 kat arttırıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla, üretim aşamasında bu kadar dikkat ettiğimiz ekmek konusunda, tüketim aşamasında, alım konusunda da vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor. Vatandaşlarımız ekmeklerini aldıkları yerin hijyenik olup olmadığına dikkat etmeleri gerekir. Bu aşamada perakende satış yerlerinde, özellikle bakkal ve marketlerin dışında kesinlikle ekmek satılmaması gerekiyor" dedi.
'VATANDAŞLARIMIZIN EKMEKSİZ KALMASI GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL'
Yaşanacak olağanüstü bir durumda halkın ekmeğe ulaşma konusunda sıkıntı yaşamayacağını vurgulayan Balcı, "Bize olağanüstü tedbirlerin artırılması durumunda halkımızın ekmek sıkıntısı yaşayıp, yaşamayacağı konusunda vatandaşlarımızdan çok soru geliyor. Ekmeğin hammaddesi olan buğdayda ya da unda bir sıkıntı söz konusu değil. Dolayısıyla, olağanüstü tedbirlerin artması durumunda dahi vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum söz konusu değil. Onun için vatandaşlarımızın tedirgin olmamasını, bu tedbirlerin daha da artması durumunda temel gıda maddesi olan ekmeğin temininde sıkıntı yaşamayacaklarını, konuyu ilgili bakanlığın yakından takip ettiğini, bizim takipçisi olduğumuzu vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Buğdayda ve unda bir sıkıntı yok. Gerekirse bu konuda alınacak tedbirler de mevcuttur. Bu aşamada, ilerleyen günlerde eğer un fiyatlarında veya unda bir sıkıntı baş gösterirse, bugün buğday ithalatı karşılığında ihracatı gerçekleşen un ihracatının geçici olarak durdurulması söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla şu anda vatandaşımızın ekmeğe ulaşması noktasında bir sıkıntı yok. Vatandaşlarımızın gereğinden fazla ekmek alarak ekmeği israf etmemesini rica ediyorum" diye konuştu.
EKMEĞİN KİLOGRAM FİYATI 7,5 TL´Yİ GEÇMEYECEK
Türkiye´nin geçirdiği hassas süreç içerisinde fırıncı esnafının ekmek fiyatıyla ilgili bir talebi olmayacağını belirten Balcı, şöyle konuştu:
"Ülke genelinde şu anda ekmek kilogram fiyatı azami 7,5 TL civarında seyrediyor. Böyle hassas zamanlarda fırıncı esnafı hiçbir zaman ekmek fiyatını gündeme getirmemiştir. O hassasiyeti biz de muhafaza ederiz. Ülke genelinde ekmek kilogram fiyatının 7,5 TL´nin üzerinde olmaması konusunda kararlılığımızı devam ettirmeye çalışacağız."
'FIRINLARIMIZ YÜZDE 25 KAPASİTE İLE ÇALIŞIYOR'
Balcı, vatandaşların gereksiz stok yapmaktan ve ekmek israfından kaçınması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Eğer vatandaşlarımız gereksiz yerde unu 5 çuval, 10 çuval olarak herkes alıp evine koyarsa, o zaman hiçbir zaman sıkıntı yaşamadığımızı düşündüğümüz un konusunda sıkıntı yaşamış oluruz. Bunlar gereksiz hareketler olur. Bizim buğday ve un sıkıntımız yok. Fırınlarımız zaten yüzde 25 kapasite ile çalışıyor. Olağanüstü tedbirlerin artması durumunda dahi halkımızın ekmeği her zaman, her gün nasıl tedarik ediyorsa aynı şekilde tedarik etme imkanı var."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2020-03-18 15:41:20

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