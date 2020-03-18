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'Gençler getirsin, siz evlerinizde kalın' sloganıyla yaşlılara ekmek ve kolonya dağıtıldı

DHA

'Gençler getirsin, siz evlerinizde kalın' sloganıyla yaşlılara ekmek ve kolonya dağıtıldı


Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, Tarih Koridoru Derneği üyeleri, 'Gençler getirsin, siz evlerinizde kalın' sloganıyla yaşlıların yaşadığı evlere giderek ekmek ve kolonya dağıttı.  
İzmit Hacı Hızır ve Akçakoca Mahalleleri sınırları içindeki, 'Tarih Koridoru' olarak anılan bölgede faaliyet gösteren Tarih Koridoru Derneği'nin üyeleri, yaşlıların bulunduğu evlere gidip, ekmek ve kolonya dağıttı. 'Gençler size getirsin, siz evlerinizde kalın' sloganı ile yola çıkan dernek üyeleri, özellikle yaşlıları daha fazla etkilediği bilinen koronavirüs tehdidi geçene kadar yaptıkları uygulamaya rutin olarak devam edecek. 
Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nükhet Özcan, "Bizler Tarih Koridoru Derneği olarak Akçakoca Mahallesi, Hacı Hasan Mahallesi ve bu bölgelerde bulunan adreslerde faaliyet veren, geçmişe yönelik misyon ve vizyonumuzu korumak isteyen, mahalle kültürünü korumak isteyen bir derneğiz. Eski kent kültürünü yaşatmak isteyen bir avuç İzmitliyiz. Birbirimize çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde birlikte hareket ederek, dernek üyelerimizle birlikte limon kolonyası ve ekşi mayalı ekmek dağıtıp lokasyondaki yaşlı nüfusun kapısını çaldık. 'Gençler size getirsin, siz evlerinizde kalın ve çıkmayın' sloganıyla bir dağıtım yaptık. Şu an da mahallede bulunan 30 kişiye ulaştık" dedi. 
Tarih Koridoru olarak anılan bölgenin çöp ve aydınlatma sorunları olduğuna değinen Başkan Özcan, "Alanımızda, Tarih Koridoru bölgesi içerisinde enfeksiyon riskinin ortadan kalkması için çöplerin daha hassasiyetle toplatılması ve aydınlatmaların yaşlı nüfusun göz önünde bulundurularak yapılmasını öngörerek bir çalışma başlattık. Alan içinde Tarihi Kapanca Sokak ve Tarih Koridoru'nun birçok bölgesinde, buralardaki mahallelerde ciddi bir enfeksiyon tehdidi var. Çünkü düzenli çöp toplaması yapılmıyor. Bunun yanı sıra Kapanca Sokak başta olmak üzere sokaklar karanlığa terk edilmiş durumda. Son dönemde yerel yönetimlere çok ciddi taleplerimiz olmasına rağmen, 'Kapanca Sokak karanlıkta' diye sosyal medyada yaptığımız duyurularımıza rağmen bu duruma pek kulak asılmadı. Yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU
2020-03-18 21:40:36

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