Avrupa'dan dönen Türklere Kocaeli'deki karantinada 2'nci gün 



Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) AVRUPA'dan ülkeye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Kocaeli'deki öğrenci yurtlarına yerleştirilen Türk vatandaşları, karantina altında 2'nci günlerini geçiriyor.

Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya geçici olarak giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan 2 bin 807 Türk vatandaşının koronavirüs nedeniyle dönmek istemesi üzerine Türkiye'ye gelişi sağlandı. Bu kişiler, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Kredi Yurtlar Kurumu´na (KYK) ait yurtlarda 14 günlük karantinaya alındı. Avrupa´dan ülkeye dönen kişilerin bir kısmı, otobüslerle Kocaeli´de bulunan yurtlara getirilip, yerleştirildi. Ali Fuat Cebesoy Yurdu'nda 354 kişi, Şerife Gelin Yurdu'nda 200 kişi, Canfeda Hatun Yurdu'nda 191 kişi ve Gazi Süleyman Paşa Yurdu'nda 114 kişi olmak üzere toplam 859 kişi, bugün karantina altında 2'nci günlerini geçiriyor.

Karantina altındakilerin kaldığı yurtların yemekhane bölümlerinde, Kızılay tarafından kurulan mutfaklarda yapılan yemekler, günde 3 öğün olarak odalara servis ediliyor. Her odada 1 kişi kalacak şekilde hazırlanan yurtlarda karantinadakiler, birbirini görmüyor. Yurtlarda kalanların sabun, tuvalet kağıdı, diş macunu gibi kişisel temizlik ürünleri de karşılandı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-03-19 11:28:06



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