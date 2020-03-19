Başiskele Belediyesi yolları ve kaldırımları yeniliyor

Başiskele Belediyesi, araç sürücülerinin ve yayaların daha konforlu ve güvenli ulaşımı için ilçe genelinde üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Başiskele’de yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına önem veren Başiskele Belediyesi, vatandaşların talepleri ve belirlenen programlar çerçevesinde hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakent, Vezirçiftliği, Serdar, Karadenizliler, Fatih Mahallesi, Kullar Yakacık, Şehitekrem Mahallerindeki asfalt ve kilitli parke yol tamiri çalışmalarını gerçekleştirdi.

Öte yandan, ekipler Yeşilkent Mahallesi Tantaoğlu Caddesi’nin beton yolunda meydana gelen bozulmaları yeniden beton atarak tamir ederken, Kullar Yakacık Mahallesi Çobanoğlu Sokak’ın kaldırım tamirini bitirdi. Döngel Mahallesi Yarbay Mustafa Sokak’ta da baskı beton kaldırım çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

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