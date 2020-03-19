Yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Emine Y.'ye sürücüsü öğrenilemeyen 41 YT 574 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Emine Y. yere düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emine Y., Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.