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Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

İHA

İzmit Belediyesi ekipleri, gece boyunca kentin 4 bir yanında dezenfeskiyon çalışması yaparak, sokakları köpükleyip tazyikli suyla yıkadı.

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

İzmit Belediyesi ekipleri, gece boyunca kentin 4 bir yanında dezenfeskiyon çalışması yaparak, sokakları köpükleyip tazyikli suyla yıkadı.
İzmit Belediyesi, korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in talimatlarıyla korona virüs nedeni ile dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden çalışmalarda vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Parkı, Yürüyüş Yolu, İzmit Belediye Meydanı, Yeşilova Kapalı Pazar Alanı, Alikahya Kapalı Pazar Alanı, 42 Evler Pazar Alanı başta olmak üzere kentin birçok noktasında temizlik çalışması yaptı. Dezenfekten uygulamaları, köpük ve tazyikli su ile gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler mesai kavramı gözetmeksizin halk sağlığı için mücadele ederken, yetkililer tarafından temizlik çalışmalarının sürekli olarak devam edileceği bildirildi.
Çalışmalar sırasında incelemelerde bulunan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Havva Açıkgöz, “Başkanımızın talimatları doğrultusunda koronavirüse karşı topyekûn mücadele ediyoruz. Halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu doğrultuda kentin dört bir yanında dezenfekte ve yıkama işlemleriyle çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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