Kocaeli'de sağlık çalışanlarına destek alkışı



Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, koronavirüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için 1 dakika alkışladı.

Kocaeli´nin Derince ilçesindeki Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin karşısında bulunan binalarda oturan vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı 'Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır' çağrısına uyarak saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıktı. Hastanede çalışan doktorları ve sağlık personelini alkışlayan vatandaşlar, 1 dakikalık alkış sonrasında evlerine girdi.

İzmit´te de vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarına alkış ve ıslıklarla destek verdi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU

2020-03-19 21:41:58



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