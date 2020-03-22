Uzmanlar özel gereksinimli çocukların ailelerini uyardı: “Ebeveynlerimiz kaygılı, stresli olduğu takdirde çocuklar da benzer tutum sergilemeye başlayabilir”

Korona virüsle mücadele sürecinde özel gereksinimli çocuklarla iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında önemli bilgiler veren Psikolog Buse Kol, “Ebeveynlerimiz kaygılı, stresli olduğu takdirde çocuklar da benzer tutum sergilemeye başlayabilir” dedi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi’nden Psikolog Buse Kol, korona virüs sürecinde özel gereksinimli çocukların ailelerinin dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında önemli bilgiler verdi. Korona virüs nedeniyle evden dışarı çıkamayan özel çocukların süreçten etkilenmemeleri için ailelerinin iletişimlerini güçlendirmesi gerektiğini ifade eden Kol, süreçte çocukların korona virüs hakkında panik yaşamayacakları şekilde bilgilendirilmeleri gerektiğini söyledi. Ailelerin bu süreçte endişeli davranışların özel çocukların olumsuz yönde etkilenmesine neden olabileceğini dile getiren Kol, ailelerin el yıkama, banyo gibi hijyen uygulamaları ile sürecin çocukları için eğlenceli bir hale getirebileceklerini ifade etti.



“Ebeveynlerimiz kaygılı, stresli olduğu takdirde çocuklar da benzer tutum sergilemeye başlayabilir”

Süreçte endişe oluşturabilecek bilgilerin çocuklara verilmemesinin önemli olduğuna dikkat çeken Kol, “Çocuklarımıza korona virüsünün ne olduğu, nasıl bulaştığı, alabileceğimiz önlemleri oyuncaklarla kurulabilecek oyunlar yardımıyla ve kitaplardan yararlanılarak anlatabiliriz. Çocuklarımızın sağlığını korurken bir yandan onların sorduğu sorulara anlaşılır cevaplar verilmeli, bu süreç iyi bir şekilde yönetilmelidir. Çocuklarımızla bu süreçle alakalı konuşurken sadece merak ettikleri kadarını cevaplamamız ve ölüm sayısı gibi fazla ayrıntıya girmememiz uygun olacaktır. Ebeveynlerimiz kaygılı, stresli olduğu takdirde çocuklar da benzer tutum sergilemeye başlayabilir” dedi.



“El yıkama, banyo gibi hijyen uygulamaları eğlenceli hale getirilebilir”

Çocukların evde yapılan çeşitli aktivitelerle zaman geçirebileceklerini ifade eden Kol, “Çocuklarımız için en uygun rol modelin anne, baba olduğu unutulmamalıdır. Özellikle özel gereksinimli çocukları olan ailelerimizin bu süreçte daha sabırlı ve hassas olmasını istiyoruz. El yıkama, banyo gibi hijyen uygulamaları eğlenceli hale getirilebilir. Evde durulduğu süreçteyse birlikte sohbet edilip, kitap okuma, gelişimine faydalı olabilecek filmler veya oyunlar tercih edilebilir. Bu süreci en kısa sürede atlatabilmeyi dileyip, herkese huzurlu ve sağlıklı bir tatil temenni ediyoruz” diye konuştu.

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