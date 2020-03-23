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Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı evinde ölü bulundu

İHA

Türk Harbİş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Turhan Yıldız, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan evinde ölü bulundu.

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı evinde ölü bulundu

Türk Harbİş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Turhan Yıldız, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Piyalepaşa Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türk Harbİş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Turhan Yıldız (53), cadde üzerindeki evinde yakınları tarafından hareketsizce yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yıldız'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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