Başiskele’de korona virüsle mücadele sürüyor

Başiskele Belediyesi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmalarını ilçe genelinde aralıksız sürdürüyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün talimatları ile korona virüs salgının ilçede yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler her geçen gün artarak devam ediyor. Belediye ekipleri, Başiskeleliler’in ortak kullanım alanları, cadde ve sokaklar dahil ilçe sınırları içerisindeki otobüs ve minibüs motorlu taşıyıcılar koopertaifleri, postane, Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Başiskele İlçe Müftülüğü, sağlık ocakları binalarında ve otobüs duraklarında dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise korona virüsünü fırsatçılığa dönüştürmeye çalışanlar göz açtırmıyor. Türkiye’de ilk korona virüs vakasının açıklanmasının ardından, özellikle temizlik, dezenfektan ürünleri ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu yönündeki şikayetler üzerine sahaya inen zabıta ekipleri, ilçe genelinde denetim ve uygulamalarına devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların fahiş fiyatlar karşısında mağdur olmaması için Zabıta ekipleri, emniyet güçleri ile birlikte denetimlerini gerçekleştirdi. Fiyatetiket kontrolünün yanı sıra ürünlerin kullanım tarihleri ile fatura kontrollerinin de yapıldığı incelemelerde özellikle hijyen ürünlerinde ve makarna gibi gıda ürünlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Başiskele’de önlem alınmayan yer kalmayacak şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, “İki haftadır yoğun bir şekilde dezenfekte çalışmalarını ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Çalışmaları çok yakından takip ediyoruz. Belediye ekiplerimiz durmaksızın ilçemizin dört bir yanını dezenfekte etmeye devam ediyor. Ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz, baş tacımız olan yaşlı vatandaşlarımızın yanında ve onlara destek vermek için kapı kapı dolaşıyor. Ekiplerimiz korona virüs konusunda yaşlılarımızı bilgilendirirken, ihtiyaçları konusunda da yardımda bulunuyor” dedi.

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