Darıca Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Korona virüs salgınını önleme konusunda tedbirleri oldukça sıklaştıran Darıca Belediyesi, sokağa çıkma sınırlandırması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar için de özel ekip oluşurdu. Belediyeyi arayan vatandaşların yardımına koşan Darıca Belediyesi, yaşlıların alışverişlerini de yapıyor. Darıca Belediyesi, korona virüs salgınına karşı ilk günden itibaren sıkı tedbirler aldı. Dezenfektasyon ekibi kuran ve Darıca’nın her noktasını dezenfekte eden Darıca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara devletin sıcak yüzünü de gösteriyor. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma sınırlandırılması getirilirken Darıca Belediyesi de genelgenin ardından hemen harekete geçerek Darıca Kaymakamlığı ile birlikte Vefa Koordinasyon Grubu adı altında özel bir ekip oluşturdu.

Yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor

Korona virüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşların market alışverişi ve diğer ihtiyaçları Darıca Belediyesi ekibi tarafından yapılıyor. 444 74 41 numaralı telefondan Darıca Belediyesi’ni arayan ve evlerinde yardım isteyecek kimsesi olmayan vatandaşlar, belediyeden yardım isteyerek talepte bulunuyorlar. Gelen telefonun ardından ekipler hemen harekete geçerek arayan kişinin adresine ulaşıyor ve talepleri dinliyor. Sokağa çıkamayan vatandaşlardan alışveriş listelerini ve alışveriş tutarındaki parayı alan ekipler, listedeki istekleri alarak aynı adrese para üstüyle birlikte teslim ediyor. Hijyen kurallarına da uyan ekipler eldiven ve maske kullanarak önlem alıyorlar.

Darıca’da yaşayan ve yakınlarında yardım isteyecek kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ifade ederken Darıca Belediyesi’ne yardım eli uzattığı için teşekkür ettiler. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da devletin gülen ve sıcak yüzünü vatandaşlara her zaman göstereceklerini ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devletimiz sıcak elini vatandaşlarına her zaman uzatıyor. Biz de Darıca Belediyesi olarak hükümetimizin aldığı karara göre hareket ederek Darıca Kaymakamlığımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışma yürütüyoruz. Bizi arayan sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçları için ekip oluşturduk. Bugün olduğu gibi yarın da her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu zor günleri inşallah devlet ve millet el ele vererek atlatacağız” diye konuştu.

