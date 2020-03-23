Bahçıvan çalıştığı sitenin yöneticisini silahla vurarak öldürdü

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir şahıs, bahçıvan olarak çalıştığı site yöneticisini, aralarında çıkan tartışma nedeni ile silahla vurarak öldürdü.

Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kerpe Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir sitenin yöneticisi olan Mustafa Baygül (66), sitede bahçıvan olarak çalışan G.D. ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında cebindeki tabancayı çıkartan G.D. Baygül’e ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Baygül, ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Baygül Kandıra devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Baygül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. G.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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