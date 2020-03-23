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Başkan Büyükakın'ın talimatıyla her yer dezenfekte ediliyor

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatları doğrultusunda ekipler, dezenfekte çalışmalarını ara vermeden devam ettiriyor.

Başkan Büyükakın'ın talimatıyla her yer dezenfekte ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatları doğrultusunda ekipler, dezenfekte çalışmalarını ara vermeden devam ettiriyor.
Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüsle mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın’ın talimatıyla ekipler, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde gece gündüz demeden dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla devam ettiriyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Kocaeli Huzurevi, Kocaeli Kent Konseyi, Sporcu Kamp Eğitim Merkezi Atış Poligonu ve Cengiz Topel Havalimanı’nı dezenfekte etti.

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