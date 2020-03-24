Kartepe’de 60 yaş üstüne özel ilgi

Kartepe Belediyesi dezenfekte ekipleri tarafından ilçe geleninde çalışmalar devam ederken, risk gurubunda olan kronik hasta ve yaşlı vatandaşların bakımları yapılıyor.

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ilçede yaşlıların korona virüsten korunmaları için çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından bakımı yapılan Kartepeli büyükler evlerinde ziyaret edilerek korona virüs riskine karşı 14 kuralına harfiyen uymaları konusunda bilgilendiriliyorlar. Korona virüs konusunda belediye ekipleri tarafından bilgi verilirken, herhangi bir durumda Kartepe Belediyesi ile irtibata geçmeleri isteniyor.

Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından evlerinde ziyaret edilen Kartepeli büyüklerin ateşlerinin ölçülmesinin yanı sıra, ön muayeneleri de yapılıyor. İhtiyaçları belediye ekipleri tarafından gideriliyor. Kullanmaları gereken sağlık ürünleri hakkında titizlikle bilgi verilirken, evlerinden çıkmamaları noktasında uyarıda bulunuyorlar.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepemiz’in evlatları olarak ilçemizde yaşayan çınarlarımıza hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. 60 yaş üstü yaşlı ve engelli hemşehrilerimizin 365 gün yanında olduğumuz gibi şimdi de Covit19 salgınından koruyabilmek için çok daha hassas ve özveri ile çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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