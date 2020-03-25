“Evinde kal” mesajı şehrin bir çok yerine asıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“Evinde kal” mesajı şehrin bir çok yerine asıldı

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın "Evinde Kal Kocaeli Aramızda Ayrılık Yeşermesin" mesajı, oturma banklarından bilbordlara şehrin dört bir yanına asıldı.

“Evinde kal” mesajı şehrin bir çok yerine asıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın “Evinde Kal Kocaeli Aramızda Ayrılık Yeşermesin” mesajı, oturma banklarından bilbordlara şehrin dört bir yanına asıldı.
Korona virüse karşı ülkemizde verilen mücadelede yerel yönetimler dezenfektan uygulamalarının yanı sıra vatandaşların salgının yayılmaması amacı ile evinde kalmasını sağlamak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın “Evinde Kal Kocaeli Aramızda Ayrılık Yeşermesin” sloganı ile hazırlanan bilgilendirme panolarını şehrin çeşitli yerlerindeki oturma banklarına yapıştırdı. Mesaj ayrıca kent genelindeki billboard ve bilgilendirme panoları ve bayraklarda da yerini aldı.
Banklara “Evinde kal Kocaeli” panoları yapıştırıldı
Korona virüsün vatandaşlarımız arasında yayılmaması için Sağlık Bakanlığı tarafından “Evinde Kal” sloganı başlatılmıştı. Tüm vatandaşların ve özellikle 65 yaş üstü vatandaşların, dışarıda vakit geçirmesi salgının yayılması ve can sağlığının tehlikeye girmesine neden oluyor. Tüm uyarılara rağmen dışarıya çıkarak hayatını riske atan vatandaşları uyarmak ve onlara Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın “Evinde Kal Kocaeli Aramızda Ayrılık Yeşermesin” mesajını iletmek için bilgilendirme panoları hazırladı. Hazırlanan bilgilendirme panoları şehrin park, bahçe, meydan ve diğer pek çok noktasında bulunan bankların üzerine yapıştırıldı.
Mesaj, bilboard ve bayraklarda da yerini aldı
Dışarıya çıkarak hayatını riske atan vatandaşları uyarmak ve onlara “Evinde Kal Kocaeli Aramızda Ayrılık Yeşermesin” mesajını iletmek için banklara yapıştırılan bilgilendirme panolarının haricinde kent genelindeki billboard ve vatandaşların görebileceği yerlere de bayraklar asıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tansiyon hastası kadın evinin balkonunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Tansiyon hastası kadın evinin balkonunda ölü bulundu
İzmit Belediyesi diğer hizmetleri de aksatmıyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi diğer hizmetleri de aksatmıyor
Cenaze hizmetleri çalışanları koronavirüse karşı tedbirleri artırdı
YEREL HABERLER Cenaze hizmetleri çalışanları koronavirüse karşı ...
Başiskele cadde ve sokaklarında korona virüs temizliği
YEREL HABERLER Başiskele cadde ve sokaklarında korona virüs ...
Tansiyon hastası kadını, çocukları evin balkonunda ölü buldu
YEREL HABERLER Tansiyon hastası kadını, çocukları evin balkonunda ...
Gebze’de korona virüsüne karşı mücadele her alanda sürüyor
YEREL HABERLER Gebze’de korona virüsüne karşı mücadele her alanda ...
Korona virüs şüphelisi tıbbi atıkları İZAYDAŞ bertaraf ediyor
YEREL HABERLER Korona virüs şüphelisi tıbbi atıkları İZAYDAŞ ...
İzmit Belediyesi çalışanlarına korona virüs düzenlemesi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi çalışanlarına korona virüs ...
İzmit Belediyesi steril maske üretimine devam ediyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi steril maske üretimine devam ediyor
Kocaeli Polisinden 'helikopterlerle dezenfektan sıkılacağı' paylaşımlarına inceleme 
YEREL HABERLER Kocaeli Polisinden 'helikopterlerle dezenfektan ...
(Görüntülü) Kaçak dezenfektan üreten imalathaneye baskın 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kaçak dezenfektan üreten imalathaneye ...
Kaçak dezenfektan üreten imalathaneye baskın 
YEREL HABERLER Kaçak dezenfektan üreten imalathaneye baskın 
Kocaeli’de bin 340 şişe sahte el dezenfektanı ele geçirildi: 2 gözaltı Ürettikleri sahte dezenfektanları piyasaya süremeden yakayı ele verdiler
YEREL HABERLER Kocaeli’de bin 340 şişe sahte el dezenfektanı ele ...
Kartepe’de evden çıkamayan yaşlıların yardımına zabıta ekipleri koşuyor
YEREL HABERLER Kartepe’de evden çıkamayan yaşlıların yardımına ...
Körfez’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Körfez’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
İzmit ekipleri, Kozluk Mahallesi sokaklarını dezenfekte etti
YEREL HABERLER İzmit ekipleri, Kozluk Mahallesi sokaklarını ...
1 gün önce “Bu da bize hayırlı olsun” diyerek satın aldığı otomobiliyle ölüme gitti
YEREL HABERLER 1 gün önce “Bu da bize hayırlı olsun” diyerek satın ...
Kartepe’de kamu binaları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kartepe’de kamu binaları dezenfekte edildi
(Görüntülü) İzmit'te toplu taşıma araçları ve marketlerde önlemler uygulanmaya başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İzmit'te toplu taşıma araçları ve ...
Kocaeli’de 489 firma ‘Kısa çalışma ödeneği’ başvurusunda bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli’de 489 firma ‘Kısa çalışma ödeneği’ ...
Dilovası’nın huzurevlerinde korona virüs temizliği
YEREL HABERLER Dilovası’nın huzurevlerinde korona virüs temizliği
İzmit'te toplu taşıma araçları ve marketlerde önlemler uygulanıyor
YEREL HABERLER İzmit'te toplu taşıma araçları ve marketlerde ...
Kartepe’de 60 yaş üstüne özel ilgi
YEREL HABERLER Kartepe’de 60 yaş üstüne özel ilgi
Kartepe’de bin 100 iş yeri denetlendi
YEREL HABERLER Kartepe’de bin 100 iş yeri denetlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X