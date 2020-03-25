İzmit’te 65 yaş üstü ve engellilerin ekmek evine geliyor

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Müdürlüğü personeli, Evde Bakım bakım kapsamında bulunan yatalak hastaların kapısını çalarak, ekmek dağıtımı yaptı.

Bir taraftan tüm dünya ile aynı anda korona virüs ile mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren İzmit Belediyesi, diğer yandan sosyal yardım faaliyetlerini de devam ediyor. Bu kapsamda belediyenin Evde Bakım hizmeti verdiği hastalar ziyaret edilirken, yatalak durumdaki hastalara İzmit Belediyesi tarafından ekmek desteği verildi.

Evde Bakım kapsamında belediye tarafından periyotlar halinde bakımları yapılan hastaların kapısını çalan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, hastalara ekmek yardımı yaptı. Zor koşullar altında kapılarında İzmit Belediyesinin güler yüzlü çalışanlarını gören hastalar, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere kendilerini bu zor koşullarda bile unutmadıkları için teşekkür ettiler.

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