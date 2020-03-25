İzmit’te Mart ayında 600 ton atık toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İzmit’te Mart ayında 600 ton atık toplandı

İHA

İzmit Belediyesi'nin geri dönüşüme kazandırılmak amacıyla topladığı ambalaj atığı miktarı Mart ayı itibari ile aylık 600 tona ulaştı.

İzmit’te Mart ayında 600 ton atık toplandı

İzmit Belediyesi’nin geri dönüşüme kazandırılmak amacıyla topladığı ambalaj atığı miktarı Mart ayı itibari ile aylık 600 tona ulaştı.
Çevre ve insan sağlığı konusunda tedbiri elden bırakmayan İzmit Belediyesi, korona virüsü ile tüm gücüyle savaşmayı sürdürürken diğer hizmetlerine de aksatmadan devam ediyor. İzmit Belediyesi’nin, çevreyi ve doğayı korumanın yanı sıra ülke ekonomisine de önemli getirisi bulunan geri dönüşüme kazandırılacak ambalaj atıklarının toplama işlemi kent genelinde aralıksız sürüyor. Mart ayı itibari ile İzmit Belediyesi tarafından geri dönüşüme kazandırılmak için toplanan ambalaj atıklarının miktarı aylık 600 tona ulaştı.
Birçok ülkede hayatı durma noktasına getiren korona virüsüne karşı kentin dört bir yanında tüm ekipleriyle adeta teyakkuza geçen İzmit Belediyesi’nin diğer hizmetlerini de askıya almadan sürdürmeye devam etmesi vatandaşları memnun etti. 20 personelin görev aldığı ve 7 aracın kullanıldığı ambalaj atıklarının toplanması işleminin yine akşam saatlerinde kent genelinde sürdürüleceği açıklandı. Ambalaj atıklarının toplanması işlemi sırasında yapılan temizlik çalışmalarına korona virüs ile savaş için ek olarak dezenfekte işlemi de yapılmaya başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

6 bin çöp konteynırı dezenfekte edildi
YEREL HABERLER 6 bin çöp konteynırı dezenfekte edildi
Jandarma karantina denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Jandarma karantina denetimlerini sürdürüyor
(Görüntülü) KOCAELİ Tansiyon hastası kadın evinin balkonunda öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOCAELİ Tansiyon hastası kadın evinin ...
Körfez’de cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkanıyor
YEREL HABERLER Körfez’de cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkanıyor
Darıca’da cadde ve sokaklar temizleniyor
YEREL HABERLER Darıca’da cadde ve sokaklar temizleniyor
İzmit’te 65 yaş üstü ve engellilerin ekmek evine geliyor
YEREL HABERLER İzmit’te 65 yaş üstü ve engellilerin ekmek evine ...
Çayırova dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Çayırova dezenfekte ediliyor
Tansiyon hastası kadın evinin balkonunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Tansiyon hastası kadın evinin balkonunda ölü bulundu
İzmit Belediyesi diğer hizmetleri de aksatmıyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi diğer hizmetleri de aksatmıyor
Cenaze hizmetleri çalışanları koronavirüse karşı tedbirleri artırdı
YEREL HABERLER Cenaze hizmetleri çalışanları koronavirüse karşı ...
Başiskele cadde ve sokaklarında korona virüs temizliği
YEREL HABERLER Başiskele cadde ve sokaklarında korona virüs ...
Tansiyon hastası kadını, çocukları evin balkonunda ölü buldu
YEREL HABERLER Tansiyon hastası kadını, çocukları evin balkonunda ...
Gebze’de korona virüsüne karşı mücadele her alanda sürüyor
YEREL HABERLER Gebze’de korona virüsüne karşı mücadele her alanda ...
Korona virüs şüphelisi tıbbi atıkları İZAYDAŞ bertaraf ediyor
YEREL HABERLER Korona virüs şüphelisi tıbbi atıkları İZAYDAŞ ...
İzmit Belediyesi çalışanlarına korona virüs düzenlemesi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi çalışanlarına korona virüs ...
“Evinde kal” mesajı şehrin bir çok yerine asıldı
YEREL HABERLER “Evinde kal” mesajı şehrin bir çok yerine asıldı
İzmit Belediyesi steril maske üretimine devam ediyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi steril maske üretimine devam ediyor
Kocaeli Polisinden 'helikopterlerle dezenfektan sıkılacağı' paylaşımlarına inceleme 
YEREL HABERLER Kocaeli Polisinden 'helikopterlerle dezenfektan ...
(Görüntülü) Kaçak dezenfektan üreten imalathaneye baskın 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kaçak dezenfektan üreten imalathaneye ...
Kaçak dezenfektan üreten imalathaneye baskın 
YEREL HABERLER Kaçak dezenfektan üreten imalathaneye baskın 
Kocaeli’de bin 340 şişe sahte el dezenfektanı ele geçirildi: 2 gözaltı Ürettikleri sahte dezenfektanları piyasaya süremeden yakayı ele verdiler
YEREL HABERLER Kocaeli’de bin 340 şişe sahte el dezenfektanı ele ...
Kartepe’de evden çıkamayan yaşlıların yardımına zabıta ekipleri koşuyor
YEREL HABERLER Kartepe’de evden çıkamayan yaşlıların yardımına ...
Körfez’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Körfez’de dezenfekte çalışmaları sürüyor
İzmit ekipleri, Kozluk Mahallesi sokaklarını dezenfekte etti
YEREL HABERLER İzmit ekipleri, Kozluk Mahallesi sokaklarını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X