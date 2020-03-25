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Kartepe’de marketlere korona virüs tebligatı yapıldı

İHA

Kartepe Belediyesi Zabıta ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyi ilçe genelinde marketlerde tebliğ ettiler.

Kartepe’de marketlere korona virüs tebligatı yapıldı

Kartepe Belediyesi Zabıta ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyi ilçe genelinde marketlerde tebliğ ettiler.
Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatı ile belediyede ki bütün birim müdürlükleri önlem çalışmaları içerisinde ciddiyetle görev yapıyor.
Alınan önlemler tebliğ edildi
İçişleri Bakanlığı, Kovid19 salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelgesi Kartepe Belediyesi Zabıta ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde tüm işyerlerine tebliğ edildi.
Genelge iş yerlerine asıldı
Belediye ekipleri marketlerde koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri anlatırken, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge hakkında bilgi verdiler. Yayımlanan genelge belediye ekipleri tarafından iş yerlerinin girişlerine asıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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