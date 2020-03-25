Kartepe’de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Kartepe Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarına sağlık ocakları, eczaneler ve bankalarla devam etti.

Kartepe Belediyesi tarafından korona virüse karşı başlatılan önlemler aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Kocaman’ın talimatı ile belediye ekipleri gecegündüz ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki aile sağlık merkezleri, eczaneler ve banka şubeleri de dezenfekte edildi.

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Belediye ekiplerimiz tarafından tüm Sağlık Ocakları, eczaneler ve banka şubeleri toplumsal alanlarda koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarımız rutin olarak devam ediyor. Kişisel ve toplumsal gerekli önlemleri alıp panik yapmadan mücadele ederek bu süreci birlikte atlatacağız. Kartepeli hemşehrilerimiz mecbur olmadıkça evlerinden çıkmasınlar” dedi.

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