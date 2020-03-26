Kartepe Belediyesi, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü, ilçe genelinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak mağdur olmalarını önlüyor.

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü kurulmasından bu yana yardım çalışmaları ile örnek olmaya devam ediyor. Dünya genelinde etkili olan korona virüs önlemleri kapsamında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatı ile tüm ekipler seferber edildi ve bu kritik süreçte hizmetlerin aksamaması için Alo Evlat Sağlık Kulübü’ne takviye personel ile sayıları arttırıldı.

Kocaeli Valiliği ve kaymakamlıkların bünyesinde kurulan "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu"na destek veren Kartepe Alo Evlat Sağlık Kulübü, Kartepe sınırları içerisinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Alo Evlat Sağlık Kulübü’ne ulaşan vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü ihtiyaçlarına göre hizmet veriliyor. 65 yaş üstü vatandaşların faturaları, ilaç alımları, alışverişleri, muayeneleri gibi bir çok kalemde hizmet veriliyor.

Yetkililer; 65 yaş üstü genelgesinin çıktığı günden itibaren, yardım çağrılarının arttığını, istisnasız tüm taleplere yetiştiklerini belirterek, genelgeden itibaren bin 500 çağrı alındığını, çok büyük çoğunluğunun diğer kamu kurumlarının verdiği hizmetlerle ilgili olduğundan gerekli koordinasyonu sağlayarak yardımcı olduklarını, 158 haneye de bizzat Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından kapıya kadar hizmet verdiğini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.