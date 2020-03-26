Hyundai Assan üretime ara veriyor

Hyundai Assan İzmit fabrikası, 27 Mart13 Nisan tarihleri arasında üretime ara verecek.
Küresel salgın olarak tanımlanan korona virus (Covid19) hastalığının Türkiye'yi de etkilemesi sonucu Hyundai Assan da çalışanlarının, ailelerinin ve tüm müşterilerinin sağlığına yönelik gerekli tüm tedbirleri alıyor. Bu kapsamda, 1 Nisan tarihi olarak planlanan üretime ara verilmesi, salgın riski nedeniyle öne çekilerek 27 Mart 13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Hyundai Assan, kurumsal bir değer olarak en üst düzeyde hassasiyet gösterdiği çalışanları ve ailelerinin sağlığı için ilerleyen dönemlerde de mevcut durumları değerlendirerek gerekli tüm aksiyonları almaya devam edecek.
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