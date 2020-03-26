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İzmit'te karantinada bulunan kişilere kitaplar ve mektup verildi

DHA

İzmit'te karantinada bulunan kişilere kitaplar ve mektup verildi


Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda karantina altında tutulan kişilere, daha iyi vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir mektupla beraber kitaplar gönderildi. Mektupta, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun imzasıyla, "Tarihin gördüğü en büyük sınavlardan birini veren insanlığın, bu mücadeleden en yakın zamanda galip olarak ayrılmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verildi.
Kocaeli'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda, yurt dışından gelen 895 Türk vatandaşı karantinada tutuluyor. Karantina sürecinin 8'inci gününde yurtta bulunan kişilere canlarının sıkılmaması ve keyifli vakit geçirmeleri amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türk ve Dünya edebiyatına ait çeşitli kitaplar hediye edildi, mektup verildi. Dağıtılan kitaplar arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, evde kalan kişilere tavsiye ettiği Mustafa Kutlu'nun, 'Bu böyledir', 'Ya tahammül ya sefer', Uzun Hikaye' kitapları da olduğu görüldü.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun imzasıyla dağıtılan mektupta, sabır ve fedakarlıkla bu sürecin atlatılacağına değinilirken, mektupta şu ifadeler yer aldı:  
"Yurdumuza hoş geldiniz. Bugüne dek ülkemizdeki evlatlarımıza yuva olan yurtlarımız, bugün sizlere ev sahipliği yapıyor. Sizleri burada çok daha güzel sebeplerle ağırlamayı dilerdik. Fakat bugün dünya gibi ülkemizin de içinde bulunduğu zor ve meşakkatli durum, yaşadığımız bu süreci zorunlu kıldı. İnanıyorum ki bu mücadeleyi el birliğiyle kazanacağız. O vakit, büyük bir özveriyle sizlere yuvalarını açan bu gençlerimizle, sizleri aynı sofrada buluşturacağımız organizasyonlar tertip edeceğiz. Fakat öncelikle içinde bulunduğumuz süreci başarıyla tamamlamalı ve muvaffak olmalıyız. Kurallara uyarak, sabırla ve fedakarlıkla bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Tarihin gördüğün en büyük sınavlardan birini veren insanlığın bu mücadeleden en yakın zamanda galip olarak ayrılmasını temenni ediyorum.''
'YURTLARIMIZI HER KOŞULDA HİZMET VERECEK ŞEKİLDE TASARLADIK'
Bakan Kasapoğlu, birçok ülkenin karantina uygulamalarında yetersiz kaldığını söyleyerek, ''Covid19 ile mücadele eden pek çok ülke, şu anda sizleri ağırladığımız bu yurtlar gibi imkanlara sahip olmadığı için karantina uygulamasında yetersiz kaldı. Hamdolsun, Türkiye bu imkana fazlasıyla sahip. Biz yurtlarımızı her koşulda hizmet verebilecek ve gerektiğinde milletimize kapılarını açıp hakiki anlamda yuva olabilecek biçimde tasarladık. Sizlerin de burada emniyette olduğunuzu bilmenizi istiyor ve yurdumuzdan sıhhatle, afiyetle ayrılmanızı gönülden temenni ediyorum. Bu süreçte yol arkadaşlığı yapacağınızı ümit ettiğim bu kitap, size armağanımızdır. Beğenerek okumanızı dilerim. Tedbir, hayat kurtarır. Bu geçici ayrılık, çok daha güzel günler için mecburi bir moladır. Sabır ve anlayışınız için her birinize teşekkür ediyor; en kısa zaman da sağlıkla sevdiklerinize kavuşmanızı diliyorum. Allah'a emanet olunuz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-03-26 18:14:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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