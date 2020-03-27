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Körfez’de oyun grupları dezenfekte ediliyor

İHA

Körfez'in genelinde yürütülen koronavirüsle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler, çocukların oyun alanı olan parklarda da oyun gruplarını titizlikle dezenfekte ediyor.

Körfez’de oyun grupları dezenfekte ediliyor

Körfez’in genelinde yürütülen koronavirüsle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler, çocukların oyun alanı olan parklarda da oyun gruplarını titizlikle dezenfekte ediyor.
Körfez Belediyesi ilçe genelinde koronavirüsle mücadeleyi 7/24 sürdürüyor. Sosyal yaşam alanlarını, minibüsleri, taksileri, camileri, hastaneleri ve okulları dezenfekte eden Körfez Belediyesi ayrıca park içinde bulunan oyun gruplarını da dezenfekte ediyor. Körfez genelinde yürütülen çalışma ile çocuk oyun aletleri özel solüsyonlarla dezenfekte edildi.
Çalışmalar devam edecek
İlaçlama çalışmasını yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, “Çocuk oyun parkları da aynı şekilde periyodik olarak dezenfekte edilmektedir. Şehrimizin her bir noktasında koronavirüsüne karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Bu konuda da halkımızı sık sık bilgilendirmeye devam edeceğiz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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