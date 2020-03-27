Marketi kurşunlayan amca çocukları yakalandı 

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Derince ilçesinde, sahibiyle tartıştıkları marketi kurşunladıktan sonra gözaltına alınan 2 kuzen, adliyeye sevk edildi.

Olay gece 02.30 sıralarında Derince Fatih Sultan Mahallesi´nde meydana geldi. Otomobille gelen 2 kişi, yol üzerindeki markete tabanca ile ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirledi. Polisin araştırması sonucu amca çocukları olan F.Ö.(26) ve D.Ö.(19) yakalandı. F.Ö.´nün daha önce 'uyuşturucu madde kullanımı', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'ruhsatsız silah kullanma' suçlarından, D.Ö.´nün de 'hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

Polisteki ifadelerinde, market sahibi ile telefonda tartıştıklarını, sinirlenerek kurşunlama olayını gerçekleştirdiklerini söyleyen amca çocukları, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler adliyeye götürülürken koronavirüs önlemleri kapsamında polis ekipleri tarafından verilen maske ve eldivenleri taktı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-03-27 11:33:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.