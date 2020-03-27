Kocaeli’de sokak hayvanlarına 3 ton mama takviyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hızla yayılan korona virüs nedeni besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için STK’lara 3 ton mama dağıttı.

Hızla yayılan korona virüs salgını sebebiyle insanların evden dışarıya çıkışlarının kısıtlı olması ve işletmelerin kapalı olmasından dolayı sokak hayvanları, besin kaynağı bulmakta zorluk çekmeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu zor günlerde yaptığı mama yardımlarını artırarak sokak hayvanlarının umudu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince STK’lara 3 ton kedi ve köpek maması dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin dört bir yanına sokak hayvanları için günlük 500 kilogram mama dağıtıyor. Büyükşehir ayrıca, STK yöneticileri ve aktivistleri aracılığıyla da sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlıyor. Kocaeli’nde faaliyet gösteren derneklere 1.5 ton köpek maması ile 1.5 ton kedi maması dağıtıldı.

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