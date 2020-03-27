Kartepe’de yaşlıların bakımları titizlikle yapılıyor

Kartepe Belediyesi YAŞBAK ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında alınan tedbirleri yaşlı vatandaşlara anlatırken, bakımlarını da titizlikle yapıyor.

Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmasından bu yana ilçenin yaşayan çınarlarına hizmet eden Yaşlı Bakım (YAŞBAK) korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında hizmetlerine aralıksız devam ediyor. YAŞBAK ekipleri evlerinde ziyaret ettikleri Kartepeli ihtiyaç sahibi büyüklerinin ilk adım sağlık hizmetlerini yerine getiriyorlar. Bakım ihtiyacı olan kişiler, felçli ve kimsesiz yatalak hastaların, özellikle sağlık kuruluşlarında görevli hekimler tarafından verilen tedavi amaçlı reçeteli ilaçların kullanımı, pansuman yapımı, serum ve sonda takılması, tansiyon, şeker ölçümlerini ve enjeksiyonlarını yapmak gibi yardımcı tedavi ihtiyaçları gideriliyor.

Kartepe’nin yaşayan çınarlarının baş tacı olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Covid19 önlemleri kapsamında Kartepe’de gecegündüz çalışıyoruz. Bu virüsün an fazla etkilediği yaş grubu 65 yaş üstüdür. Kartepeli büyüklerimizin ‘Evde Kal’ çağrımıza uymaları bizleri sevindirmiştir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.