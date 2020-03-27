Başkan Kocaman hemşehrilerine telefonla seslendi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, korona virüs nedeni ile vatandaşlarla görüntülü arayarak görüşüyor.

Kartepe genelinde yoğun ve çok sıkı tedbirler ile ilçe halkının sağlığını huzurunu ve güvenliğini tayin etmek için canla başla çalışan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, korona virüs önlemleri kapsamında periyodik görüşmelerini ziyaret edeceği gençlerle ve 65 yaş üstü hemşehrileri ile görüntülü konuşarak gerçekleştirdi.

Okullarda ziyaret ettiği genç vatandaşları ve Kartepe’nin çınarları 65 yaş üstü hemşehrilerini telefonla da olsa moral ve motivasyon desteği vermek istediğini söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Ülkece hatta tüm dünya genelinde belki de ömrümüzde yaşadığımız, yaşayacağımız en zor günlerden geçiyoruz. Yeterince tanımadığımız görünmeyen bir düşmanımız var. Mücadele etmek için devlet, millet el ele bütün önlemlerimizi aldık ve almaya devam ediyoruz. Bir nebze olsun genç kardeşlerime ve Kartepemiz’in saygın çınarlarına selam ve sevgilerimi ilettim. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte, tedbiri elden bırakmayarak tez vakitte Allah’ın izniyle aşıp daha güzel günlere kavuşacağız” dedi.

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