Kocaeli´de su kullanımına koronavirüs etkisi



Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 97'ye yükselirken, önlem olarak baraj kapakları açıldı. Geçen yıl ile bu yılın 13 ile 26 Mart tarihlerinde su kullanımı karşılaştırıldığında ise yüzde 4,5 artış olduğu görüldü. Vatandaşlara 'evde kalınması' ve 'sık el yıkanması' yönündeki çağrıların bu artışa neden olduğu düşünülüyor.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde karların erimesi ve yağmur yağışının ardından akarsuların dolması ile birlikte Yuvacık Barajı´nda su seviyesi yükseldi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 97'ye çıktı. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında şu anda 49 milyon 480 bin metreküp su bulunurken, baraj kapakları açıldı önlem için açıldı.

SU KULLANIMINDA ARTIŞ

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan ölçüme göre, 13 ile 26 Mart tarihleri arasında Kocaeli´deki su kullanımı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 4 milyon 499 bin 292 metreküpten, 4 milyon 710 bin 714 metreküpe yükseldi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2020-03-27 14:15:47



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