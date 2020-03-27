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Körfez’de park ve bahçelere bahar bakımı yapılıyor

İHA

Körfez Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ile ilçe genelindeki park, oyun alanları ve yol refüjleri ilkbahar mevsimine hazırlanıyor.

Körfez’de park ve bahçelere bahar bakımı yapılıyor

Körfez Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ile ilçe genelindeki park, oyun alanları ve yol refüjleri ilkbahar mevsimine hazırlanıyor.
Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde park, yol kenarları ve refüjlerde düzenleme çalışmaları sürdürülüyor. İlkbahar dönemine hazırlanan ilçede park ve yeşil alanlarda çalışmaların devam ettiği belirten yetkililer, “Park ve yeşil alanlar ile kavşak ve refüjlerde bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte bitki bakım ve çevre düzenleme ile temizlik faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Mevsim itibarıyla ekiplerimiz bakım çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, ağaç budama ve bitkilerin mevsim bakımı, peyzaj düzenlemeleri, gerekli alanlara ağaç dikimi, yeşil alanların iyileştirilmesi, budama, ilaçlama, toprağın havalandırılması ve gübreleme gibi çalışmalar da yürütülüyor” ifadelerine yer verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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