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Üst geçitte karşılaştığı kadının çantasını böyle gasp etti Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayın faili yakayı ele verdi

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üst geçitten geçen kadının çantasını gasp eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Üst geçitte karşılaştığı kadının çantasını böyle gasp etti Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayın faili yakayı ele verdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde üst geçitten geçen kadının çantasını gasp eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 22 Mart tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D100 Karayolu üzerinde bulunan bir üst geçitten geçen kadının çantası bir şahıs tarafından elinden zorla alınarak gasp edildi. Çevredeki vatandaşlardan yardım isteyen kadın durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası görüntülerinde kadının çantasını gasp eden şahsın İ.E. olduğu tespit edildi.

Yakalanan gaspçı ceza evine gönderildi
Şahıs dün polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahsın yapılan incelemelerinde Gebze ilçesinde 7 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen ‘cinsel saldırı’, ‘kasten yaralama’ olayının da faili olduğu belirlendi. Şahıs emniyette yapılan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak ceza evine gönderilmesine karar verildi.

Olay anı güvenlik kamerasında
Öte yandan, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda İ.E. isimli şahsın üst geçitte yürürken, karşı yönden gelen kadının üzerine atlayarak çantasını zorla aldığı görülüyor. Yaşanan boğuşma sırasında kadın yere düşerken şahıs, çantayı zorla alıp koşarak uzaklaşıyor. Yerden kalkan kadın ise gaspçının arkasından koşuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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