Üst geçitteki gasp şüphelisi, kameradan belirlenerek yakalandı

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde üst geçitte bir kadının çantasını gasp eden İ.E., güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı. İ.E.´nin, kadının çantasını gasp ettiği anlar üst geçidin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 22 Mart günü yaşandı. Üst geçitte yürüyen bir kadının yanına yaklaşan gaspçı, kadının kolundaki çantasını alıp kaçtı. O anlar üst geçitte bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, gaspçının, cinsel saldırı ve kasten yaralama gibi 14 farklı suçtan sabıkası bulunan İ.E. olduğu belirledi. İ.E., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne getirilen İ.E., burada tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU

2020-03-27 16:00:41



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