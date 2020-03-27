Başkan Kocaman’dan sağlık çalışanlarına ikram

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatı ile Kartepe sınırlarındaki sağlık çalışanlarına besin değeri yüksek yiyecekler ikram edildi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatı ile Belediye ekipleri korona virüsle mücadele etmek için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Korona virüs önlemleri kapsamında Kartepe genelinde özverili ile ilçedeki aile sağlık merkezlerimnde görev yapan sağlık çalışanlarına enerji verici yiyecekler ikram edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Covid19 önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarımız üstün bir özveri ile hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Onların bu özverili çalışmalarının karşılığını ödeyemeyiz. Hepsinden Allah razı olsun. Sağlık çalışanlarımız bizlerin gözbebekleridir. Bizlerde elimizden geldiğince kendilerine destek olmaya çalışacağız” dedi.

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