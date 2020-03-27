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Koronavirüse karşı barınma evine götürülmek istendi, sigarayı bahane etti 

DHA

Koronavirüse karşı barınma evine götürülmek istendi, sigarayı bahane etti 


GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sokakta yaşayan İsmail İnal (67), koronavirüs tedbirleri kapsamında barınma evine yerleştirilmek istenince zor anlar yaşattı. Barınma evinde sigara içemeyeceğini belirterek gitmek istemeyen İnal, güçlükle ikna edilerek barınma evine götürüldü. 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalması için saha çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri, dışarıda yaşayan İsmail İnal´ı koronavirüsten korunması için Büyükşehir Barınma Evi'ne götürmek istedi. İsmail İnal teklifi kabul etmeyerek, "15 gün karantinaya alacaklar. Sigara yok. Ben gitmem" dedi. 
Zabıta memurları, İnal'a tüm sağlık kontrollerinin yapılacağı ve virüs tehdidi bitene kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri olacağını, havanın soğuk olduğu, yağmurda sıcak bir ortamda yaşayacağını anlattı. Ekiplerin dakikalarca ikna çalışması sonucu İsmail İnal, barınma evine gitmeyi kabul etti. İsmail İnal hasta nakil ambulansı ile götürülerek, barınma evinde kalması sağlandı.  DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Mesut ÇATAK
2020-03-27 18:36:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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