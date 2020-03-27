Koronavirüse karşı barınma evine götürülmek istendi, sigarayı bahane etti (2)

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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SAÇ SAKAL TRAŞI YAPILDI, YENİ KIYAFETLER VERİLDİ

Kocaeli´nin Gebze ilçesinde dışarıda yaşayan İsmail İnal, ikna edilerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne ait barınma evine yerleştirildikten sonra büyük bir değişime uğradı. İsmail İnal´ın uzayan saçları ve sakalı kesilerek, yeni kıyafetler verildi. Sıcak bir ortama kavuşan İsmail İnal, barınma evinde kalanlarla birlikte yemek yedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Mesut ÇATAK

2020-03-27 19:00:26



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