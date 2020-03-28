'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemlerin ardından şehirlerarası otobüs terminali ve sahiller boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığına sınırlandırma ile sahil, piknik alanları ve ormanlarda hafta sonu yapılacak her türlü etkinlik yasağı nedeniyle İzmit´te otogar ve sahiller boş kaldı.

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali´nde tüm peronların boş olduğu ve otobüslerin park alanında bekletildiği görüldü. Otogarda bazı seferlerin birleştirildiği, birçok seferin de getirilen sınırlandırmadan dolayı iptal edildiği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2020-03-28 11:18:38



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